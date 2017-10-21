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    Путин обратился к молодежи на английском: видео. Путин, молодежь, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обратился к молодежи на английском: видео

    Путин обратился к молодежи на английском: видео

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Путин обратился к молодежи на английском: видео

    Путин обратился к молодежи на английском: видео

    Путин обратился к молодежи на английском: видео
    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

      • Президент РФ Владимир Путин по-английски обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проводится в Сочи.

      Владимир Путин: «Future starts here and now! Future is you! All the best, dear friends, all the best! Thank you! (Будущее начитается здесь и сейчас! Будущее — это вы! Всего наилучшего, дорогие друзья, всего наилучшего! Спасибо!)».

      Во время обращения Путин также выразил надежу, что каждый из участников фестиваля оставит в России частичку своего сердца.

      Сегодня в Сочи пройдет церемония закрытия фестиваля. Из молодежи и студентов соберется всемирный рок-оркестр, который исполнит мировые хиты.

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