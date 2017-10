Путин обратился к молодежи на английском: видео

Президент РФ Владимир Путин по-английски обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проводится в Сочи.

Владимир Путин: «Future starts here and now! Future is you! All the best, dear friends, all the best! Thank you! (Будущее начитается здесь и сейчас! Будущее — это вы! Всего наилучшего, дорогие друзья, всего наилучшего! Спасибо!)».



Во время обращения Путин также выразил надежу, что каждый из участников фестиваля оставит в России частичку своего сердца.



Сегодня в Сочи пройдет церемония закрытия фестиваля. Из молодежи и студентов соберется всемирный рок-оркестр, который исполнит мировые хиты.