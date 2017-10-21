Волонтеры напали в Москве на след пропавшего 5 лет назад липецкого школьника

Десятилетний Данила из Липецкой области пять лет назад, как обычно, собрал учебники и пошел в школу. Но домой мальчик так и не вернулся. Бесследно исчезнувшего ребенка все эти годы безуспешно искали по всей стране полицейские, волонтеры и даже известные экстрасенсы. И, казалось, что никаких шансов найти ребенка уже нет. Но на этой неделе в этой истории произошел неожиданный поворот, который дарит надежду на то, что мальчика еще можно вернуть домой.

Волонтеры, занимающиеся поиском пропавших детей, встретили очень похожего на Данилу подростка. В московской подземке он просил у пассажиров деньги на дорогу домой.



Толком поговорить с «попрошайкой» не удалось. Как только ему стали задавать вопросы о том, кто он и откуда, тут же появился неизвестный мужчина, который отбил мальчишку у волонтеров и увел с собой.



Неужели Данилу похитила мафия попрошаек? Выяснилось, что профессиональные нищие зарабатывают до 15 тысяч в день.



Любовь Белых, мама Данилы: «С фотографией ходили там, видели там, но в итоге получается, мы по следу идем. Ребенок резко исчезает. Шумиха пошла, они его раз — и убирают».



Подробнее — в материале репортера НТВ Вячеслава Немышева.