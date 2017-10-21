«Молниеносный» спринтер Болт решил стать футболистом

Ямайский спринтер Усэйн Болт, за свою скорость получивший прозвище Молния, собирается начать футбольную карьеру. Об этом сообщает сайт FIFA.
Усэйн Болт: «Я бы очень хотел играть уже сейчас, после завершения карьеры в легкой атлетике. Я уже говорил об этом во многих интервью, после чего некоторые клубы отправили мне предложения».
Болт надеется, что на поле в качестве футболиста он сможет выйти в 2018 году.
В августе сообщалось, что легендарный спринтер совершил последний индивидуальный забег в Лондоне, завершив тем самым карьеру легкоатлета.
В июне спортсмен заявлял, что будет тренироваться с дортмундской «Боруссией». При этом сам он является поклонником клуба «Манчестер Юнайтед» и мечтает сыграть в его составе.
Усэйн Болт установил восемь мировых рекордов и остается быстрейшим человеком планеты в беге на 100 и 200 метров. Он является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира.
Болт надеется, что на поле в качестве футболиста он сможет выйти в 2018 году.
В августе сообщалось, что легендарный спринтер совершил последний индивидуальный забег в Лондоне, завершив тем самым карьеру легкоатлета.
В июне спортсмен заявлял, что будет тренироваться с дортмундской «Боруссией». При этом сам он является поклонником клуба «Манчестер Юнайтед» и мечтает сыграть в его составе.
Усэйн Болт установил восемь мировых рекордов и остается быстрейшим человеком планеты в беге на 100 и 200 метров. Он является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира.
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