На серой ветке метро Москвы восстановлено движение после падения человека на рельсы

Пассажира, упавшего на рельсы на станции «Аннино», подняли с путей. Движение поездов на
Серпухово-Тимирязевской линии восстановлено.
Источник РИА Новости в экстренных службах столицы рассказал, что упавшего на рельсы человека подняли. После этого движение поездов, которое было остановлено на участке от станции «Пражская» до «Бульвара Дмитрия Донского», восстановили.
Источник: «В 12:25 пострадавший извлечен, движение восстановлено».
В свою очередь руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев уточнил, что инцидент произошел в 12:05. Мужчина упал на рельсы, когда поезд прибывал на станцию. Машинист успел затормозить, но пассажир при падении получил черепно-мозговую травму и перелом руки.
Алексей Мышляев: «Сотрудники УВД на Московском метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи, который по прибытии констатировал у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки».
Пострадавший — 39-летний уроженец Узбекистана. Его отправили в больницу.
Алексей Мышляев: «Сотрудники опросили всех очевидцев происшествия, включая машиниста электропоезда. Все службы сработали оперативно. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене».
Источник: «В 12:25 пострадавший извлечен, движение восстановлено».
В свою очередь руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев уточнил, что инцидент произошел в 12:05. Мужчина упал на рельсы, когда поезд прибывал на станцию. Машинист успел затормозить, но пассажир при падении получил черепно-мозговую травму и перелом руки.
Алексей Мышляев: «Сотрудники УВД на Московском метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи, который по прибытии констатировал у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки».
Пострадавший — 39-летний уроженец Узбекистана. Его отправили в больницу.
Алексей Мышляев: «Сотрудники опросили всех очевидцев происшествия, включая машиниста электропоезда. Все службы сработали оперативно. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене».
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