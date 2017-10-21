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    На серой ветке метро Москвы восстановлено движение после падения человека на рельсы

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    На серой ветке метро Москвы восстановлено движение после падения человека на рельсы

    На серой ветке метро Москвы восстановлено движение после падения человека на рельсы

    Пассажира, упавшего на рельсы на станции «Аннино», подняли с путей. Движение поездов на Серпухово-Тимирязевской линии восстановлено.

    Источник РИА Новости в экстренных службах столицы рассказал, что упавшего на рельсы человека подняли. После этого движение поездов, которое было остановлено на участке от станции «Пражская» до «Бульвара Дмитрия Донского», восстановили.

    Источник: «В 12:25 пострадавший извлечен, движение восстановлено».

    В свою очередь руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев уточнил, что инцидент произошел в 12:05. Мужчина упал на рельсы, когда поезд прибывал на станцию. Машинист успел затормозить, но пассажир при падении получил черепно-мозговую травму и перелом руки.

    Алексей Мышляев: «Сотрудники УВД на Московском метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи, который по прибытии констатировал у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки».

    Пострадавший — 39-летний уроженец Узбекистана. Его отправили в больницу.

    Алексей Мышляев: «Сотрудники опросили всех очевидцев происшествия, включая машиниста электропоезда. Все службы сработали оперативно. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене».

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