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    В США разгорелся скандал из-за фото с чернокожей школьницей на поводке

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    • Фото: @iamroxannejones / twitter.com
    В США разгорелся скандал <nobr>из-за</nobr> фото с чернокожей школьницей на поводке

    В США разгорелся скандал из-за фото с чернокожей школьницей на поводке

    В США разгорелся скандал <nobr>из-за</nobr> фото с чернокожей школьницей на поводке
  • Фото: @iamroxannejones / twitter.com

    • Родители и пользователи соцсетей раскритиковали руководство начальной школы в городе Бриджуотер, штат Массачусетс.

    На уроке, посвященном жизни и быту американских пилигримов XVII века, учительница и дети облачились в тематические костюмы и сделали совместное фото. Один из снимков шокировал общественность: два улыбающихся белых ребенка держат на поводке сидящую перед ними на коленях чернокожую девочку.




    Один из родителей: ​«Если посмотреть на это фото вне контекста, о чем вы подумаете? Это отвратительно».

    Организатору тематического урока пришлось опубликовать официальное объяснение. Выяснилось, что на девочке были специальные вожжи, с помощью которых в XVII веке детей учили ходить. Директор школы принес извинения, отметив, что цели унизить кого-то у учебного заведения не было.

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