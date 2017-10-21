В США разгорелся скандал из-за фото с чернокожей школьницей на поводке

School says this was a lesson on garments worn by Pilgrims & didn’t mean to offend anyone. Press release below pic.twitter.com/j7vPqQkg9Z — RoxanneJones (@iamroxannejones) 19 октября 2017 г.

На уроке, посвященном жизни и быту американских пилигримов XVII века, учительница и дети облачились в тематические костюмы и сделали совместное фото. Один из снимков шокировал общественность: два улыбающихся белых ребенка держат на поводке сидящую перед ними на коленях чернокожую девочку.: ​«Если посмотреть на это фото вне контекста, о чем вы подумаете? Это отвратительно».Организатору тематического урока пришлось опубликовать официальное объяснение. Выяснилось, что на девочке были специальные вожжи, с помощью которых в XVII веке детей учили ходить. Директор школы принес извинения, отметив, что цели унизить кого-то у учебного заведения не было.