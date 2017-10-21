В Москве на серой ветке метро произошел сбой из-за упавшего на рельсы пассажира

Движение поездов на
Серпухово-Тимирязевской линии метро остановлено от станции «Пражская» до «Бульвара Дмитрия Донского».
Источник в экстренных службах столицы сообщил, что на серой ветке столичного метро произошел сбой, передает РИА Новости. По его словам, движение остановлено из-за упавшего на рельсы человека. Поезда не ходят на участке от «Пражской» станции до «Бульвара Дмитрия Донского».
Источник заявил, что инцидент с пассажиром произошел на платформе станции «Анино». Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Источник: «На станции „Анино“ на рельсы упал человек. Временно остановлено движение из центра между станциями „Пражская“ и „Бульвар Дмитрия Донского“».
Источник заявил, что инцидент с пассажиром произошел на платформе станции «Анино». Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Источник: «На станции „Анино“ на рельсы упал человек. Временно остановлено движение из центра между станциями „Пражская“ и „Бульвар Дмитрия Донского“».
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