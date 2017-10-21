Красноярский депутат посоветовала коллеге «следить за базаром»: видео

В Красноярском крае набирает обороты скандал вокруг депутата заксобрания Людмилы Магомедовой.
На очередной сессии парламентарий посоветовала коллеге из партии «Патриоты России» «следить за базаром».
Людмила Магомедова: «Мне иногда на ваши выступления хочется сказать: „Бред“. Но я себе это не позволяю. Поэтому за базаром следи!»
На видео, оказавшемся в Сети, видно, что после выступления Магомедова уже при выключенном микрофоне произнесла следующее: «Достал уже, честное слово, хамло несчастный».
Женщина позже принесла коллективу извинения, так как обычно, по ее словам, она не позволяет себе эмоциональных высказываний.
Магомедова возглавляет в заксобрании комитет по образованию, культуре и спорту. Также она была инициатором скандального законопроекта, который позволял повысить зарплату депутатам заксобрания и другим категориям госслужащих. Законопроект был принят летом, а затем отменен после широкой огласки в СМИ и обществе.
Людмила Магомедова: «Мне иногда на ваши выступления хочется сказать: „Бред“. Но я себе это не позволяю. Поэтому за базаром следи!»
На видео, оказавшемся в Сети, видно, что после выступления Магомедова уже при выключенном микрофоне произнесла следующее: «Достал уже, честное слово, хамло несчастный».
Женщина позже принесла коллективу извинения, так как обычно, по ее словам, она не позволяет себе эмоциональных высказываний.
Магомедова возглавляет в заксобрании комитет по образованию, культуре и спорту. Также она была инициатором скандального законопроекта, который позволял повысить зарплату депутатам заксобрания и другим категориям госслужащих. Законопроект был принят летом, а затем отменен после широкой огласки в СМИ и обществе.
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