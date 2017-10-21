«Юридический салон», 21 октября

Татьяна Зимушина из Казани продала автомобиль по рукописному договору купли-продажи . Через месяц нового хозяина остановили. Оказалось, что у него нет прав и машину на учет он не поставил. Ему выписали штраф в 5 000 рублей, а ей в 30 тысяч — за то, что она в течение двух недель не приостановила регистрацию машины. Женщина интересуется, правомерно ли ее оштрафовали?

Сергей Волгин, юрист: «Вас оштрафовали неправомерно. У вас нет установленной законом обязанности приостанавливать регистрацию транспортного средства, как и нет запрета за продажу автомобиля лицам, не имеющим права управления. Обжалуйте постановление в суде или вышестоящей инспекции, приложите к жалобе копию договора купли-продажи и постановление. Скорее всего, отменят».