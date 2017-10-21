Иван-чай: правда и вымысел о пользе напитка

Модная тема ― заменять обычный чай его подчеркнуто русской версией. Это кипрей или, как его чаще называют,
иван-чай. Многие россияне летом собирали, сушили, ферментировали, а теперь пьют и верят, что приносят еще и пользу своему здоровью. Так это или нет? Наука знает немало интересного о популярном напитке.
Народная медицина иван-чай всегда уважала. Это отражено в пословицах: «Пей кипрей и не болей», «Кто пьет иван-чай, того здоровым величай». Многие, в том числе так называемые фитотерапевты, и сейчас уверены в его чудодейственных свойствах.
Владимир Корсун, фитотерапевт: «Он обладает успокаивающим действием, обладает противовоспалительными свойствами, обладает противораковыми свойствами. Поэтому применять иван-чай можно практически при всех заболеваниях».
Легенда о противораковых свойствах иван-чая основывается на научных работах середины прошлого века, когда ученые тестировали на антиопухолевую активность сделанный из кипрея препарат «Ханерол». Но хороших результатов получить не удалось.
Сегодня официальная доказательная медицина вообще не считает кипрей лекарственным растением. Ни от рака, ни от чего-то другого он точно не вылечит, не нужно заниматься самообманом. Хотя иногда просто пить его вместо чая или кофе — это пожалуйста.
Считать иван-чай лекарством нельзя, наукой его целебные свойства не подтверждены. Это просто интересный напиток, который может добавить новые вкусовые нотки в ваш рацион. Пейте с удовольствием, главное — без фанатизма, про слабительное действие тоже не стоит забывать.
Подробности — в видеоматериале программы «Еда живая и мертвая».
Владимир Корсун, фитотерапевт: «Он обладает успокаивающим действием, обладает противовоспалительными свойствами, обладает противораковыми свойствами. Поэтому применять иван-чай можно практически при всех заболеваниях».
Легенда о противораковых свойствах иван-чая основывается на научных работах середины прошлого века, когда ученые тестировали на антиопухолевую активность сделанный из кипрея препарат «Ханерол». Но хороших результатов получить не удалось.
Сегодня официальная доказательная медицина вообще не считает кипрей лекарственным растением. Ни от рака, ни от чего-то другого он точно не вылечит, не нужно заниматься самообманом. Хотя иногда просто пить его вместо чая или кофе — это пожалуйста.
Считать иван-чай лекарством нельзя, наукой его целебные свойства не подтверждены. Это просто интересный напиток, который может добавить новые вкусовые нотки в ваш рацион. Пейте с удовольствием, главное — без фанатизма, про слабительное действие тоже не стоит забывать.
Подробности — в видеоматериале программы «Еда живая и мертвая».
Комментарии