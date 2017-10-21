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    Один человек погиб при пожаре в доме на северо-востоке Москвы

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    Один человек погиб при пожаре в доме на северо-востоке Москвы

    Один человек погиб при пожаре в доме на <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы

    Возгорание произошло в квартире на Хибинском проезде. Один человек стал жертвой пожара.

    Пожарные спасли 15 человек, но возгорание на северо-востоке Москвы не обошлось без жертв — один человек погиб. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

    Источник: «В результате пожара погиб один человек и 15 спасены. Площадь пожара составила 15 квадратных метров».

    В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что возгорание произошло в квартире на втором этаже дома №30/1 на Хибинском проезде. В ведомстве заверили, что пожарные полностью ликвидировали возгорание.

    ГУ МЧС РФ по Москве    : «Благодаря профессионализму и слаженной работе удалось не допустить распространения огня».

    В МЧС также добавили, что 15 человек, которых спасли с верхних этажей жилого дома, были переданы медикам для осмотра.

    ГУ МЧС РФ по Москве    : «К сожалению, в результате пожара пострадали люди».

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