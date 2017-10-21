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    Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ

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    Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ

    Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ

    Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ
  • Фото: Reuters © 2017

    • Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» установил новый рекорд по количеству шайб, заброшенных в овертаймах матчей регулярных чемпионатов НХЛ.

    О рекорде Александра Овечкина сообщается в Twitter департамента связей с общественностью НХЛ.




    В пятницу «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Детройт» в выездном регулярном матче НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3. Решающую шайбу в овертайме забросил Александр Овечкин.

    Таким образом, число шайб, заброшенных Овечкиным в овертаймах в матчах регулярных чемпионатов НХЛ за все время, возросло до 20. Это — новый рекорд НХЛ. Овечкин превзошел в этом показателе чешского форварда «Калгари» Яромира Ягра — у него в активе 19 шайб. Притом Овечкину для установки рекорда потребовалось вдвое меньше матчей, чем Ягру.

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