Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Alex Ovechkin of the @Capitals scored his 20th career regular-season overtime goal to pass Jaromir Jagr (19) for the most in NHL history. pic.twitter.com/hg6nbRpdBo — NHL Public Relations (@PR_NHL) 21 октября 2017 г.

О рекорде Александра Овечкина сообщается в Twitter департамента связей с общественностью НХЛ.В пятницу «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Детройт» в выездном регулярном матче НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3. Решающую шайбу в овертайме забросил Александр Овечкин.Таким образом, число шайб, заброшенных Овечкиным в овертаймах в матчах регулярных чемпионатов НХЛ за все время, возросло до 20. Это — новый рекорд НХЛ. Овечкин превзошел в этом показателе чешского форварда «Калгари» Яромира Ягра — у него в активе 19 шайб. Притом Овечкину для установки рекорда потребовалось вдвое меньше матчей, чем Ягру.