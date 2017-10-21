Победителей чемпионата мира WorldSkills встретили как героев

В Москве встретили российских участников чемпионата WorldSkills. Он проходил в
Абу-Даби и закончился триумфом нашей сборной. Она заняла первое место в общекомандном зачете и привезла домой сразу 6 золотых медалей.
Чемпионат WorldSkills называют олимпиадой среди молодых профессионалов, обладателей рабочих профессий. Тех, кто может работать не только головой, но и руками. Наладить, починить, выточить, запечь, постричь, установить — это все к ним. Рейсом из Абу-Дабу, где проходили соревнования, в Москву вернулись 58 человек — ровно столько было в нашей делегации.
Вадим Поляков из Казани после девятого класса пошел в колледж, теперь он — спец по кондиционерам и холодильникам. Вчерашний выпускник говорит, что дело прибыльное, получает в разы больше академичных сверстников, около 50 тысяч в месяц.
Вадим Поляков, победитель чемпионата WorldSkills: «WorldSkills предполагает, что ты работаешь не только руками, но и головой».
Их встречают как героев — Россия в этом году триумфатор, впервые у нашей команды первое место в общем медальном зачете. Соревнования проходили четыре дня, в разных номинациях.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Алины Репиной.
Вадим Поляков из Казани после девятого класса пошел в колледж, теперь он — спец по кондиционерам и холодильникам. Вчерашний выпускник говорит, что дело прибыльное, получает в разы больше академичных сверстников, около 50 тысяч в месяц.
Вадим Поляков, победитель чемпионата WorldSkills: «WorldSkills предполагает, что ты работаешь не только руками, но и головой».
Их встречают как героев — Россия в этом году триумфатор, впервые у нашей команды первое место в общем медальном зачете. Соревнования проходили четыре дня, в разных номинациях.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Алины Репиной.
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