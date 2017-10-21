«Украли победу»: Шлеменко проиграл голландцу в США

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко потерпел поражение от голландца Гегарда Мусаси на турнире Bellator в Анкасвилле (США).
Все трое судей единогласно отдали победу бойцу из Нидерландов со счетом 29:28 в каждом из трех раундов. Данное решение было встречено свистом болельщиков.
Мусаси в первом раунде получил тяжелое повреждение глаза после удара россиянина. Бойца после боя доставили в больницу.
Шлеменко, комментируя бой с голландцем, заявил, что подаст протест на результат поединка, сообщает ТАСС.
Александр Шлеменко: «Я совершенно не согласен, первый раунд я проиграл, а остальные? Во втором и третьем я не проиграл, Мусаси удивил меня тем, что не смог ни разу хорошо попасть. Его очень сильно тянули, записали меня в проигравшие, вроде как „похоронили“ меня заранее. Не может честно выиграть, будем засуживать. Мы будем подавать апелляцию, но вряд ли они изменят решение. Я старался, работал, но у меня как минимум украли победу».
В активе 33-летнего Шлеменко теперь 56 побед (31 — нокаутом) и десять поражений в ММА.
Мусаси в первом раунде получил тяжелое повреждение глаза после удара россиянина. Бойца после боя доставили в больницу.
Шлеменко, комментируя бой с голландцем, заявил, что подаст протест на результат поединка, сообщает ТАСС.
Александр Шлеменко: «Я совершенно не согласен, первый раунд я проиграл, а остальные? Во втором и третьем я не проиграл, Мусаси удивил меня тем, что не смог ни разу хорошо попасть. Его очень сильно тянули, записали меня в проигравшие, вроде как „похоронили“ меня заранее. Не может честно выиграть, будем засуживать. Мы будем подавать апелляцию, но вряд ли они изменят решение. Я старался, работал, но у меня как минимум украли победу».
В активе 33-летнего Шлеменко теперь 56 побед (31 — нокаутом) и десять поражений в ММА.
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