Бегбедер пообщался с участниками фестиваля молодежи и студентов

В Сочи завершается Всемирный фестиваль молодежи и студентов. За неделю его участники пообщались с известными политиками и дипломатами, сходили на концерты звезд, побывали на лекциях мэтров современного кино и искусства, и, конечно, обзавелись новыми друзьями. 25 тысяч делегатов со всех уголков планеты смогли найти общий язык и фактически стереть границы между странами.

Они разговаривают на разных языках, но понимают друг друга без слов. Идея мира и добра, с которыми им предстоит жить, объединила больше 20 тысяч участников фестиваля, которые на неделю приехали в Сочи. Стирать границы им помогает всемирная сеть Интернет. Совместные фотографии, видео и бесконечное общение разрушает не только языковые барьеры.



Неделя фестиваля включала в себя больше 5000 событий. Лекции, сессии, мастер классы и практические занятия. От авиастроения до устройства будущего государства. Молодые политики, дипломаты, ученые, инженеры, кинематографисты — за семь дней впитывали информацию со скоростью света. Образование для нового поколения превращается в новый вид досуга. Среди спикеров — министры, главы крупнейших корпораций и представители молодежных организаций.



Новое поколение не читает книг. Это утверждение не про участников фестиваля. На встрече со знаменитым французским писателем Фредериком Бегбедером зал аплодировал несколько минут, чем смутил великого циника.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Андрея Михайлова.