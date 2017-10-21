Наташе из Ярославской области нужны деньги на аппарат ИВЛ

Срочно нужна помощь
7-летней Наташе из Ярославской области. У нее — тяжелое заболевание спинного мозга, любое движение дается с огромным трудом. Каждый день ситуация ухудшается, в последнее время ребенку стало трудно дышать. Улучшить состояние девочки может дорогостоящий аппарат искусственной вентиляции легких.
Наташе каждое движение дается с трудом, но даже превозмогая боль, она постоянно просит маму снять ее с коляски, чтобы сделать несколько упражнений.
У Наташи — спинальная мышечная атрофия. Люди с таким диагнозом не могут шевелить руками и ногами. О своем заболевании 7-летняя девочка знает все. И при этом ее настрою и силе духа взрослые позавидуют. Улыбка на лице дочери, говорит Марина, заставляет не унывать и продолжать бороться.
Когда Наташа родилась, вспоминает Марина, никаких подозрений не было. Ребенок был абсолютно здоров, развивался наравне со сверстниками. Нарушения стали замечаться, когда девочке было чуть меньше года. Она перестала переворачиваться, стала неуверенно сидеть. Потом ярославские врачи подтвердили генетическое заболевание. С тех пор Наташа наблюдается в Москве. Неизлечимая болезнь не стала для девочки препятствием в общении с ровесниками. Она посещала детский сад, сейчас учится в первом классе.
А недавно возникла новая угроза. Наташе с каждым разом все труднее дышать. В любой момент может возникнуть критическая ситуация. И теперь следить за ребенком нужно день и ночь. Спасти в такой момент может только дорогостоящий аппарат неинвазивной вентиляции легких. Цена вопроса — 350 тысяч рублей. В семье учителя и машиниста такие деньги быстро найти не получится. А время не ждет.
Александр Петраш, врач-реаниматолог, консультант фонда «Вера»: «Аппарат неинвазивной вентиляции представляет собой машину и маску, через маску ребенок дышит и аппарат позволяет сделать хороший глубокий вдох».
Чтобы помочь Наташе, отправьте СМС с суммой пожертвования на номер 9333. Подробности на сайте фонда «Вера».
У Наташи — спинальная мышечная атрофия. Люди с таким диагнозом не могут шевелить руками и ногами. О своем заболевании 7-летняя девочка знает все. И при этом ее настрою и силе духа взрослые позавидуют. Улыбка на лице дочери, говорит Марина, заставляет не унывать и продолжать бороться.
Когда Наташа родилась, вспоминает Марина, никаких подозрений не было. Ребенок был абсолютно здоров, развивался наравне со сверстниками. Нарушения стали замечаться, когда девочке было чуть меньше года. Она перестала переворачиваться, стала неуверенно сидеть. Потом ярославские врачи подтвердили генетическое заболевание. С тех пор Наташа наблюдается в Москве. Неизлечимая болезнь не стала для девочки препятствием в общении с ровесниками. Она посещала детский сад, сейчас учится в первом классе.
А недавно возникла новая угроза. Наташе с каждым разом все труднее дышать. В любой момент может возникнуть критическая ситуация. И теперь следить за ребенком нужно день и ночь. Спасти в такой момент может только дорогостоящий аппарат неинвазивной вентиляции легких. Цена вопроса — 350 тысяч рублей. В семье учителя и машиниста такие деньги быстро найти не получится. А время не ждет.
Александр Петраш, врач-реаниматолог, консультант фонда «Вера»: «Аппарат неинвазивной вентиляции представляет собой машину и маску, через маску ребенок дышит и аппарат позволяет сделать хороший глубокий вдох».
Чтобы помочь Наташе, отправьте СМС с суммой пожертвования на номер 9333. Подробности на сайте фонда «Вера».
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