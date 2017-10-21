Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Мощный взрыв прогремел в дипломатическом районе Кабула

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    Мощный взрыв прогремел в дипломатическом районе Кабула

    Мощный взрыв прогремел в дипломатическом районе Кабула

    Взрыв прогремел в одном из богатых районов Кабула, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News, сообщения о взрыве поступили из окрестностей района Вазир Акбар Кхан на севере афганской столицы.

    Отмечается, что, предположительно, несколько ракет упали на территории штаб-квартиры Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF). Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет.

    Это один из богатых районов города, здесь расположены многие правительственные учреждения, в том числе президентский дворец, а также иностранные посольства, в том числе посольство США и Канады. Международный аэропорт Кабула также расположен в этом районе.

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