Двое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП в Омской области

Столкновение «Газели» и «КамАЗа» в Омской области вечером 20 октября стало причиной гибели трех человек, в том числе 10-летнего мальчика.

Как сообщает управление ГИБДД по Омской области, «прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что на 92-м км автодороги Омск — Одесское произошло столкновение автомобилей „Газель“ и „КамАЗ“».



Из сообщения ГИБДД: «В результате ДТП погибли три пассажира автомобиля „Газель“, в том числе мальчик 2007 года рождения».



В ГИБДД уточнили, что окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.