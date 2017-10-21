Рисунок Трампа продали на аукционе в США за $16 тысяч

Рисунок с изображением
Эмпайр-стейт-билдинг в исполнении президента США Дональда Трампа продан на аукционе за 16 тысяч долларов.
Как передает ТАСС, торги устраивал базирующийся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) аукционный дом Julien’s Auctions. По словам его представителей, Трамп нарисовал небоскреб черным маркером в ходе благотворительного аукциона в штате Флорида в 1995 году, когда он открывал там свое имение как частный клуб.
На любительском рисунке размером 30 см на 23 см довольно схематично изображен один из самых известных небоскребов Нью-Йорка. Он построен в 1931 году и является пятым по высоте зданием в США.
Изначально рисунок был продан менее чем за 100 долларов. В этот раз оценочная стоимость лота, покупатель которого пожелал остаться неизвестным, достигла 12 тысяч долларов.
Это уже не первый эскиз за авторством Трампа, проданный на аукционе за последние месяцы. В июле еще один его любительский рисунок с изображением небоскребов Нью-Йорка, выполненный с помощью золотистого фломастера, был продан на торгах в Лос-Анджелесе почти за 30 тысяч долларов.
На любительском рисунке размером 30 см на 23 см довольно схематично изображен один из самых известных небоскребов Нью-Йорка. Он построен в 1931 году и является пятым по высоте зданием в США.
Изначально рисунок был продан менее чем за 100 долларов. В этот раз оценочная стоимость лота, покупатель которого пожелал остаться неизвестным, достигла 12 тысяч долларов.
Это уже не первый эскиз за авторством Трампа, проданный на аукционе за последние месяцы. В июле еще один его любительский рисунок с изображением небоскребов Нью-Йорка, выполненный с помощью золотистого фломастера, был продан на торгах в Лос-Анджелесе почти за 30 тысяч долларов.
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