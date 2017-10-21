Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Рисунок Трампа продали на аукционе в США за $16 тысяч

    комментировать
    • Фото: @realdonaldtrump /twitter.com
    Рисунок Трампа продали на аукционе в США за $16 тысяч

    Рисунок Трампа продали на аукционе в США за $16 тысяч

    Рисунок Трампа продали на аукционе в США за $16 тысяч
  • Фото: @realdonaldtrump /twitter.com

    • Рисунок с изображением Эмпайр-стейт-билдинг в исполнении президента США Дональда Трампа продан на аукционе за 16 тысяч долларов.

    Как передает ТАСС, торги устраивал базирующийся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) аукционный дом Julien’s Auctions. По словам его представителей, Трамп нарисовал небоскреб черным маркером в ходе благотворительного аукциона в штате Флорида в 1995 году, когда он открывал там свое имение как частный клуб.

    На любительском рисунке размером 30 см на 23 см довольно схематично изображен один из самых известных небоскребов Нью-Йорка. Он построен в 1931 году и является пятым по высоте зданием в США.

    Изначально рисунок был продан менее чем за 100 долларов. В этот раз оценочная стоимость лота, покупатель которого пожелал остаться неизвестным, достигла 12 тысяч долларов.

    Это уже не первый эскиз за авторством Трампа, проданный на аукционе за последние месяцы. В июле еще один его любительский рисунок с изображением небоскребов Нью-Йорка, выполненный с помощью золотистого фломастера, был продан на торгах в Лос-Анджелесе почти за 30 тысяч долларов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru