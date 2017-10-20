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Невский. Проверка на прочность

    Автобус с людьми врезался в столб в Волгограде: фото с места

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    • Фото: 34.мвд.рф
    Автобус с людьми врезался в столб в Волгограде: фото с места

    Автобус с людьми врезался в столб в Волгограде: фото с места

    Автобус с людьми врезался в столб в Волгограде: фото с места
  • Фото: 34.мвд.рф

    • В ДТП с автобусом в Волгограде пострадали как минимум 14 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

    По словам источника, инцидент произошел на Лазоревой улице. Водитель автобуса, выполнявшего рейс по маршруту 55К, врезался в световую опору.

    Источник: «Пострадали по меньшей мере 14 человек. По словам очевидцев, восемь человек увезли в больницы на машинах скорой помощи, еще шесть человек — на попутных машинах».

    Собеседник агентства уточнил, что в основном люди не получили серьезных травм, однако у некоторых есть переломы. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

    В областном главке МВД факт произошедшего подтвердили. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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