«Следит за чертовым порядком»: Лундгрен назвал Путина крутым

Голливудский актер Дольф Лундгрен высказался в неожиданном ключе о ядерном потенциале России.

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Звезда боевиков, прославившийся ролью русского боксера Ивана Драго в фильме «Рокки-4», дал интервью одному из шведских изданий. У актера поинтересовались, как он относится к президенту России.



Дольф Лундгрен, актер: «Я, черт возьми, считаю его довольно крутым. Повезло, что он следит за этой страной, потому что если бы на его месте сидел какой-нибудь слабак, то, кто знает, как бы все повернулось. У них ведь не менее 5 тысяч ядерных боеголовок, и ясно, что нужен кто-то, кто будет следить за чертовым порядком. А он с этим неплохо справляется».



Лундгрен добавил, что американцы всегда в поиске «плохих парней», с которыми они вынуждены бороться, и сейчас эта роль выпала русским.