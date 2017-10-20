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    «Следит за чертовым порядком»: Лундгрен назвал Путина крутым. Голливуд, знаменитости, кино, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Следит за чертовым порядком»: Лундгрен назвал Путина крутым

    «Следит за чертовым порядком»: Лундгрен назвал Путина крутым

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    «Следит за чертовым порядком»: Лундгрен назвал Путина крутым

    «Следит за чертовым порядком»: Лундгрен назвал Путина крутым

      Голливудский актер Дольф Лундгрен высказался в неожиданном ключе о ядерном потенциале России.

      Звезда боевиков, прославившийся ролью русского боксера Ивана Драго в фильме «Рокки-4», дал интервью одному из шведских изданий. У актера поинтересовались, как он относится к президенту России.

      Дольф Лундгрен, актер: «Я, черт возьми, считаю его довольно крутым. Повезло, что он следит за этой страной, потому что если бы на его месте сидел какой-нибудь слабак, то, кто знает, как бы все повернулось. У них ведь не менее 5 тысяч ядерных боеголовок, и ясно, что нужен кто-то, кто будет следить за чертовым порядком. А он с этим неплохо справляется».

      Лундгрен добавил, что американцы всегда в поиске «плохих парней», с которыми они вынуждены бороться, и сейчас эта роль выпала русским.

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