Оперного певца Николая Охотникова похоронили на «Литераторских мостках» в Петербурге

В Северной столице простились с артистом Мариинского театра. Николай Охотников скончался 16 октября на
81-м году жизни.
Сегодня в Петербурге проводили в последний путь выдающегося оперного певца Николая Охотникова. Гражданская панихида прошла в Мариинском театре, а в полдень состоялось отпевание в Николо-Богоявленском морском соборе.
Солист Мариинского театра Николай Охотников скончался 16 октября, ему было 80. Более 30 лет народный артист СССР служил в родном театре. Незабываемо исполнял партии Кочубея, Кутузова и Гремина в «Евгении Онегине», за что получил государственную премию.
В Мариинском театре успели сделать несколько записей выступлений талантливого баса. Похоронен Николай Охотников на «Литераторских мостках» Волковского кладбища.
Солист Мариинского театра Николай Охотников скончался 16 октября, ему было 80. Более 30 лет народный артист СССР служил в родном театре. Незабываемо исполнял партии Кочубея, Кутузова и Гремина в «Евгении Онегине», за что получил государственную премию.
В Мариинском театре успели сделать несколько записей выступлений талантливого баса. Похоронен Николай Охотников на «Литераторских мостках» Волковского кладбища.
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