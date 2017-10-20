Оперного певца Николая Охотникова похоронили на «Литераторских мостках» в Петербурге

В Северной столице простились с артистом Мариинского театра. Николай Охотников скончался 16 октября на 81-м году жизни.

Сегодня в Петербурге проводили в последний путь выдающегося оперного певца Николая Охотникова. Гражданская панихида прошла в Мариинском театре, а в полдень состоялось отпевание в Николо-Богоявленском морском соборе.



Солист Мариинского театра Николай Охотников скончался 16 октября, ему было 80. Более 30 лет народный артист СССР служил в родном театре. Незабываемо исполнял партии Кочубея, Кутузова и Гремина в «Евгении Онегине», за что получил государственную премию.



В Мариинском театре успели сделать несколько записей выступлений талантливого баса. Похоронен Николай Охотников на «Литераторских мостках» Волковского кладбища.