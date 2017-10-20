В районе Пулковских высот в Петербурге дорожную развязку строят на костях

Строители развязки на Петербургском шоссе продолжают работы, несмотря на то, что магистраль проходит по массовому захоронению красноармейцев. Более того, и сами рабочие, и местные жители находят останки павших солдат. По данным учетной карточки из Минобороны, там захоронена тысяча бойцов. Часть останков для экспертизы уже забрал Следственный комитет.

Репортаж корреспондента НТВ Катерины Правдиной.



Сегодня утром поисковики и военные снова увидели на стройплощадке развязки 2-го километра Петербургского шоссе не поставленную на прикол технику. Приостановке работ здесь не способствует ни обнаружение останков бойцов, ни учетная карточка захоронения, внесенная в общероссийскую базу Министерства обороны. В этом же документе указаны и точные границы объекта.



Игорь Ткачук, помощник начальника отдела комиссариата Колпинского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга: «Больше половины площади захоронения (5206 квадратных метров) затрагивается дорогой».



Правда, общедоступная база почему-то остается закрытой для властей Пушкинского района, утверждающих, что о захоронении они не знают.



Денис Матвеев, первый заместитель главы администрации Пушкинского района: «Мы подняли все архивные данные начиная с 1968 года. Никакого подтверждения о том, что там нашли воинское захоронение, в архивах Минобороны мы не обнаружили».



В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (он заказчик развязки) утверждают, что просят военных направить на место поисковый батальон и что пока работы не ведутся и тоже говорят: захоронения нет.



Юлия Головина, пресс-секретарь комитета по развитию транспортной инфраструктуры: «Официальных данных о зарегистрированных воинских захоронениях в границах производства работ нет, а все земельные участки находятся в частной собственности. Предположительно обнаруженные останки носят единичный характер и связаны с оживленными боями под Ленинградом, которые проходили в годы Великой Отечественной войны».



Сомнения в том, что на территории есть захоронение советских воинов, звучат, мягко говоря, неубедительно. И не только потому, что сами власти установили здесь мемориал с именами павших бойцов. В этой земле вокруг по-прежнему находят кости, фрагменты снаряжения и боеприпасы.



То, что останки носят единичный характер, поисковики тоже смело опровергают. Месяц назад они обнаружили на стройплощадке гору костей, поднятых на поверхность бульдозером. Специалисты уверены: это останки не одного погибшего. Вызвали полицию, Следственный комитет. Находки изъяли. Но, видимо, продолжившиеся земляные работы вскрыли и другие фрагменты.



Такие наглядные противоречия объяснить сложно. Однако не исключено, что у чиновников найдется формальное оправдание. Выяснилось, что площадь захоронения не имеет кадастрового номера, земля не оформлена. Правда, это вовсе не означает, что останков тут нет.