«Победа» открыла продажу билетов в Стамбул

Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов по новому направлению — из Москвы в Стамбул.
Низкобюджетная авиакомпания, входящая в группу «Аэрофлот», начала продажу билетов по маршруту Москва — Стамбул. Ежедневные рейсы по этому направлению начнут выполняться с 1 декабря из столичного аэропорта Внуково.
Минимальный тариф составляет 499 рублей с учетом всех аэропортовских сборов. Одномоментно в продаже до конца зимнего расписания 2017–2018 гг. предложено не менее 1000 билетов по минимальному тарифу, отмечает «Интерфакс».
Стамбул — второе турецкое направление в международной сети «Победы». В настоящее время самолеты лоукостера трижды в неделю выполняют полеты в Газипашу в провинции Анталья.
Минимальный тариф составляет 499 рублей с учетом всех аэропортовских сборов. Одномоментно в продаже до конца зимнего расписания 2017–2018 гг. предложено не менее 1000 билетов по минимальному тарифу, отмечает «Интерфакс».
Стамбул — второе турецкое направление в международной сети «Победы». В настоящее время самолеты лоукостера трижды в неделю выполняют полеты в Газипашу в провинции Анталья.
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