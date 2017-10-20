Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    «Победа» открыла продажу билетов в Стамбул

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    «Победа» открыла продажу билетов в Стамбул

    «Победа» открыла продажу билетов в Стамбул

    Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов по новому направлению — из Москвы в Стамбул.

    Низкобюджетная авиакомпания, входящая в группу «Аэрофлот», начала продажу билетов по маршруту Москва — Стамбул. Ежедневные рейсы по этому направлению начнут выполняться с 1 декабря из столичного аэропорта Внуково.

    Минимальный тариф составляет 499 рублей с учетом всех аэропортовских сборов. Одномоментно в продаже до конца зимнего расписания 2017–2018 гг. предложено не менее 1000 билетов по минимальному тарифу, отмечает «Интерфакс».

    Стамбул — второе турецкое направление в международной сети «Победы». В настоящее время самолеты лоукостера трижды в неделю выполняют полеты в Газипашу в провинции Анталья.

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