Лошадь в образе: как создаются спектакли в уникальном конном театре под Петербургом

В деревне Лепсари всего в 35 километрах от Петербурга появился театр, который способен удивить даже искушенного зрителя. Евгений Ткачук, известный своими работами в сериалах «Жизнь и приключения Мишки Япончика и „Тихий Дон“», воплотил свою давнюю мечту, открыв первый в России конный театр.

Когда на театральной площадке еще конь не валялся и до спектакля несколько часов, художественный руководитель лично везет артистам десерт. Здесь никакой иерархии и отношение к животным как к старшим коллегам, уважительное.



У них и гримерки — самые просторные и удобные на первом этаже. И на грим записывают в первую очередь. У каждого артиста этой труппы множество обязанностей и не только творческих. Сами строят декорации, мастерят реквизит и ухаживают за лошадьми. Это, кстати, своеобразный ход конем от режиссера — помогает настроиться на одну волну с животным.



Евгений Ткачук, художественный руководитель конно-драматического театра «Велесо»: «Если они не настроены друг на друга, даже если конь знает трюк, может не получиться просто из-за того, что нет контакта, нет глобальных трюковых вещей (джигитовке). Наш спектакль построен на свободных взаимоотношениях с лошадью».



Насчет свободы художественный руководитель не преувеличил. Кони, когда хотят сами, открывают денник и выходят гулять. Настолько они разумные.



Так что войти в роль им было не сложно. Спектакль «Осторожно, Гулливер!» по мотивам романа Джонатана Свифта о стране гуигнгнмов — лошадей с человеческим разумом. Валдай — сторожил в профессии, за плечами успешная роль в сериале «Тихий Дон». Но с годами больше стал ценить не широкий экран, а просторную театральную площадку.



Евгений Ткачук, художественный руководитель конно-драматического театра «Велесо»: «Он лирический герой. У него очень тонкая натура. Его легко передавить и очень сложно потом вернуть в нормальное русло, чтобы он отвечал».



Солист тут Гротеск. Он не видит себя в кордебалете. Поэтому для него подбирают отдельные роли, когда он один на площадке. В этом спектакле возит саму королеву Англии. Вообще в этом театре лошадей — настоящая свобода творчества, импровизируют на каждом спектакле.



Анастасия Демидас, актриса конно-драматического театра «Велесо»: «Если они хотят играть не то, а это, то они будут играть не это, а это. Иногда спектакль больше подстраивается под них, а мы — сподвижники для лошадей».



Перед тем как запускать зрителей, артисты собираются у костра. Через минуту разбредутся по лесу, и гости не сразу поймут — кто из них играет, а кто смотрит.



Этот театр начинается, конечно, не с вешалки. Да и традиционный вечерний театральный наряд здесь вряд ли пригодится. Скорее, понадобятся резиновые сапоги, перчатки и шапка. Зато верить в происходящее начинаешь буквально с первых шагов. Настолько натуральные декорации и звуки природы, передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова.



Освещение в этом театре тоже естественное. История начинается на закате, и по ходу действия на темном небе начинают зажигаться звезды. Тут сама природа меняет декорации. В интерьерах золотой осени «Гулливера» играют впервые. Вместе с пространством меняется и действие. Зимой это будет совсем другой спектакль.