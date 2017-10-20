Путин встретился в Сочи с главой Кабардино-Балкарии

Сегодня в Сочи Владимир Путин встретился с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым. Речь зашла о темпах экономического роста в регионе и предотвращении чрезвычайных ситуаций.

Владимир Путин: «Вопрос традиционный, комплексный — социально-экономическая ситуация в республике. Второй — я знаю, есть программа по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Поговорим и на эту тему».



Юрий Коков: «Динамика, если говорить о результатах экономического развития республики: за последние три года мы поддерживаем стабильный рост в экономике. Более того, по результатам работы и девяти месяцев этого года, хотя есть определенные объективные сложности, все равно вышли на среднероссийский (уровень), выдерживаем все показатели».



Коков доложил Путину о том, как идет ликвидация последствий схода селевых потоков, от которых пострадал регион в августе и сентябре этого года. Глава республики рассказал, что есть наработки по противодействию подобным стихийным бедствиям. По его словам, меры, принятые после трагедии 2000 года (тогда построили полуторакилометровый лоток) сейчас фактически спасли город Тырныауз от нового селевого потока.



Путин в свою очередь поручил главе Кабардино-Балкарии изучить вопрос развития подпрограммы противодействия чрезвычайным ситуациям в республике.