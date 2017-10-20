Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Участница «Ты супер! Танцы» посетила театр по приглашению Сергея Безрукова. артисты, Безруков, дети и подростки, знаменитости, НТВ, Ты супер Танцы, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастница «Ты супер! Танцы» посетила театр по приглашению Сергея Безрукова

    Участница «Ты супер! Танцы» посетила театр по приглашению Сергея Безрукова

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    Участница «Ты супер! Танцы» посетила театр по приглашению Сергея Безрукова

    Участница «Ты супер! Танцы» посетила театр по приглашению Сергея Безрукова

    Участница «Ты супер! Танцы» посетила театр по приглашению Сергея Безрукова

      Что нужно сделать, чтобы лично встретиться с кумиром? Стоит хорошо выступить, как это сделала участница проекта НТВ «Ты супер! Танцы» Ирина Ананьева. Ее на свой спектакль пригласил Сергей Безруков.

      Кружевное платье, локоны и даже диадема — к этому свиданию Ира Ананьева долго готовилась. Она даже принесла с собой букет цветов, ведь в театр ее пригласил сам Сергей Безруков. Юная Ира Ананьева уже много лет боготворит известного актера и даже посвящает ему стихи. Поэтому она, конечно, была счастлива увидеть его на своем выступлении в проекте «Ты супер! Танцы». Тогда Сергей Безруков пригласил ее в театр. Спустя несколько недель они поменялись местами. Теперь Ира сидела в зрительном зале, а на сцене танцевал Сергей Безруков.

      Четыре часа 20 минут. Стихи, воспоминания и сцены из жизни. Серьезный и сложный спектакль о судьбе поэта. Ира осталась в восторге.

      Ирина Ананьева      : «Спасибо, что пригласили на вашу премьеру. Мне очень сильно понравилось, как вы выступили».

      Сергей Безруков: «Ты все поняла в спектакле? Спектакль, конечно же, взрослый, но я думаю, что в любом возрасте нужно читать Пушкина, начиная со сказок».

      К встрече с Безруковым Ира подготовила новый стих. Правда, немного переволновалась.

      Ирина Ананьева: «Мне очень сильно понравилось, как он сыграл роль Пушкина, это было очень сильно».

      Этот вечер Ира запомнит надолго. А на память о встрече с кумиром у нее осталась театральная программка с автографом.

      Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 21 октября, в 20:00.

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