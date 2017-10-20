Участница «Ты супер! Танцы» посетила театр по приглашению Сергея Безрукова

Что нужно сделать, чтобы лично встретиться с кумиром? Стоит хорошо выступить, как это сделала участница проекта НТВ «Ты супер! Танцы» Ирина Ананьева. Ее на свой спектакль пригласил Сергей Безруков.
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Кружевное платье, локоны и даже диадема — к этому свиданию Ира Ананьева долго готовилась. Она даже принесла с собой букет цветов, ведь в театр ее пригласил сам Сергей Безруков. Юная Ира Ананьева уже много лет боготворит известного актера и даже посвящает ему стихи. Поэтому она, конечно, была счастлива увидеть его на своем выступлении в проекте «Ты супер! Танцы». Тогда Сергей Безруков пригласил ее в театр. Спустя несколько недель они поменялись местами. Теперь Ира сидела в зрительном зале, а на сцене танцевал Сергей Безруков.
Четыре часа 20 минут. Стихи, воспоминания и сцены из жизни. Серьезный и сложный спектакль о судьбе поэта. Ира осталась в восторге.
Ирина Ананьева: «Спасибо, что пригласили на вашу премьеру. Мне очень сильно понравилось, как вы выступили».
Сергей Безруков: «Ты все поняла в спектакле? Спектакль, конечно же, взрослый, но я думаю, что в любом возрасте нужно читать Пушкина, начиная со сказок».
К встрече с Безруковым Ира подготовила новый стих. Правда, немного переволновалась.
Ирина Ананьева: «Мне очень сильно понравилось, как он сыграл роль Пушкина, это было очень сильно».
Этот вечер Ира запомнит надолго. А на память о встрече с кумиром у нее осталась театральная программка с автографом.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 21 октября, в 20:00.
Четыре часа 20 минут. Стихи, воспоминания и сцены из жизни. Серьезный и сложный спектакль о судьбе поэта. Ира осталась в восторге.
Ирина Ананьева: «Спасибо, что пригласили на вашу премьеру. Мне очень сильно понравилось, как вы выступили».
Сергей Безруков: «Ты все поняла в спектакле? Спектакль, конечно же, взрослый, но я думаю, что в любом возрасте нужно читать Пушкина, начиная со сказок».
К встрече с Безруковым Ира подготовила новый стих. Правда, немного переволновалась.
Ирина Ананьева: «Мне очень сильно понравилось, как он сыграл роль Пушкина, это было очень сильно».
Этот вечер Ира запомнит надолго. А на память о встрече с кумиром у нее осталась театральная программка с автографом.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 21 октября, в 20:00.
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