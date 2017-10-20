Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Под Волгоградом задержали токаря, распространявшего детское порно. Волгоградская область, дети и подростки, задержание, порнография. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Волгоградом задержали токаря, распространявшего детское порно

    Под Волгоградом задержали токаря, распространявшего детское порно

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    Под Волгоградом задержали токаря, распространявшего детское порно

    Под Волгоградом задержали токаря, распространявшего детское порно

    Под Волгоградом задержали токаря, распространявшего детское порно

      В Волгоградской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в распространении детской порнографии.

      Как удалось установить стражам порядка, задержанный трудился токарем на заводе, а в свободное время торговал запрещенными видеороликами.

      Отпираться мужчина не стал. Впрочем, в этом не было смысла: в ходе обысков в его квартире нашли немало улик. Весь сомнительный контент он хранил в своем компьютере. Папки со съемками несовершеннолетних были закодированы, так что открыть их можно было только с помощью пароля. Да и в Сети мужчина соблюдал осторожность.

      Антон Корнаухов, замначальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Волгоградской области: «Деньги мужчина переводил через электронные сервисы в сети Интернет, а весь процесс общения проходил посредством фейковых страниц в социальных сетях».

      Материалы уголовного дела полицейские уже передали сотрудникам СК. Сейчас следователи изучают содержимое жестких дисков и мобильного телефона подозреваемого. Сыщики надеются установить покупателей и заказчиков порнографических роликов. В ближайшее время решится вопрос об аресте задержанного.

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