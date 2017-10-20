ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование
    Автомобилистка сбила школьницу на переходе под Томском: видео. дети и подростки, ДТП, Томская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтомобилистка сбила школьницу на переходе под Томском: видео

    Автомобилистка сбила школьницу на переходе под Томском: видео

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    Автомобилистка сбила школьницу на переходе под Томском: видео

    Автомобилистка сбила школьницу на переходе под Томском: видео

    Автомобилистка сбила школьницу на переходе под Томском: видео

      Шокирующие кадры ДТП стали поводом для проверки, которую начали томские правоохранители.

      Регистратор снял, как школьницу на пешеходном переходе сбила машина. Отчетливо видно, что водитель и не собирался тормозить перед зеброй, хотя группа детей уже вышла на проезжую часть. Одна девочка не сориентировалась в этой ситуации.

      Запись позволила установить, что за рулем легковушки находилась женщина. После ДТП она даже не остановилась. На помощь к пострадавшей бросились только одноклассники.

      Школьницу госпитализировали с переломами. Задержать виновницу аварии пока не удалось.

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