Автомобилистка сбила школьницу на переходе под Томском: видео

Шокирующие кадры ДТП стали поводом для проверки, которую начали томские правоохранители.

Регистратор снял, как школьницу на пешеходном переходе сбила машина. Отчетливо видно, что водитель и не собирался тормозить перед зеброй, хотя группа детей уже вышла на проезжую часть. Одна девочка не сориентировалась в этой ситуации.



Запись позволила установить, что за рулем легковушки находилась женщина. После ДТП она даже не остановилась. На помощь к пострадавшей бросились только одноклассники.



Школьницу госпитализировали с переломами. Задержать виновницу аварии пока не удалось.

