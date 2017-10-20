Два человека убиты в результате стрельбы на Кубани

В Краснодарском крае полицейские ищут злоумышленников, открывших стрельбу в кафе. Двое погибли, еще один получил ранения.
Инцидент произошел накануне вечером. Вооруженные преступники вошли в неработающее кафе и не менее пяти раз выстрелили в находившихся там троих мужчин. Медикам, которых вызвали очевидцы, оставалось констатировать смерть одного из посетителей. Другой, несмотря на усилия врачей, скончался в реанимации. Третий мужчина был прооперирован, в настоящее время угрозы для его жизни и здоровья нет.
Как сообщает Управление СК РФ по Краснодарскому краю, в этом преступлении подозревают двоих жителей Армавира, они объявлены в розыск. По предварительным данным, это бизнесмены Сергей Елизарьянц и Гагик Есаян. Нападавшие скрылись на иномарке белого цвета.
Как сообщает Управление СК РФ по Краснодарскому краю, в этом преступлении подозревают двоих жителей Армавира, они объявлены в розыск. По предварительным данным, это бизнесмены Сергей Елизарьянц и Гагик Есаян. Нападавшие скрылись на иномарке белого цвета.
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