Путин предложил студенту из Нигерии ущипнуть его: видео

В СМИ активно обсуждают видео встречи президента РФ Владимира Путина с иностранными студентами в Сочи.
Один из гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов, приехавший из Нигерии, растерялся, увидев Владимира Путина.
Студент из Нигерии: «Просто такое чувство. Я не могу… Перед президентом Российской Федерации. Я не верю».
Путин отреагировал с улыбкой на смущение молодого человека: «Ущипни меня». Студент не отважился этого сделать, а президент слегка похлопал юношу по руке.
Ранее сообщалось, что в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи учащиеся из разных стран получили возможность задать свои вопросы на самые разные темы президенту России. Путин выразил надежду, что молодые люди приедут в Россию снова, студенты поблагодарили российского лидера за проведение фестиваля и за площадку, на которой имеют возможность собираться представители молодежи из разных стран.
Студент из Нигерии: «Просто такое чувство. Я не могу… Перед президентом Российской Федерации. Я не верю».
Путин отреагировал с улыбкой на смущение молодого человека: «Ущипни меня». Студент не отважился этого сделать, а президент слегка похлопал юношу по руке.
Ранее сообщалось, что в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи учащиеся из разных стран получили возможность задать свои вопросы на самые разные темы президенту России. Путин выразил надежду, что молодые люди приедут в Россию снова, студенты поблагодарили российского лидера за проведение фестиваля и за площадку, на которой имеют возможность собираться представители молодежи из разных стран.
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