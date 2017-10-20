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    Путин предложил студенту из Нигерии ущипнуть его: видео. курьезы, молодежь, Путин, Сочи, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин предложил студенту из Нигерии ущипнуть его: видео

    Путин предложил студенту из Нигерии ущипнуть его: видео

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    Путин предложил студенту из Нигерии ущипнуть его: видео

    Путин предложил студенту из Нигерии ущипнуть его: видео

    Путин предложил студенту из Нигерии ущипнуть его: видео

      В СМИ активно обсуждают видео встречи президента РФ Владимира Путина с иностранными студентами в Сочи.

      Один из гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов, приехавший из Нигерии, растерялся, увидев Владимира Путина.

      Студент из Нигерии: «Просто такое чувство. Я не могу… Перед президентом Российской Федерации. Я не верю».

      Путин отреагировал с улыбкой на смущение молодого человека: «Ущипни меня». Студент не отважился этого сделать, а президент слегка похлопал юношу по руке.

      Ранее сообщалось, что в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи учащиеся из разных стран получили возможность задать свои вопросы на самые разные темы президенту России. Путин выразил надежду, что молодые люди приедут в Россию снова, студенты поблагодарили российского лидера за проведение фестиваля и за площадку, на которой имеют возможность собираться представители молодежи из разных стран.

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