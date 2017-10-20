Знаменитые режиссеры проводят мастер-классы для участников фестиваля молодежи в Сочи

Для участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов подготовили насыщенную культурную программу. В частности, начали показывать фильмы молодых авторов.

Каждый вечер площадка Всемирного фестиваля молодежи и студентов превращается в кинозал. Студентам киношкол, будущим кинокритикам и простым любителям показывают работы молодых авторов. Это еще не международный кинофестиваль, но для того, чтобы на других посмотреть и показать себя, площадка вполне подходит.



Фёдор Бондарчук, режиссер: «Очень много молодежи собирается. Это те, кто готов и собирается посвятить себя кинематографу, кто просто интересуется, те, кому нужна новая энергия, новая информация, новые взгляды на мироустройство, на жизнь, на вопросы дня сегодняшнего в кинематографе».



Особой популярностью пользуется кинозал виртуальной реальности. Смотреть фильм в одиночестве, полностью погружаясь в сюжет, — это, похоже, будущее кинематографа.



Алексей Попогребский, режиссер: «Аудитория, которая была сегодня на встрече со мной, меня порадовала тем, что это были люди, далеко не на 100% связанные с кинематографом. В этом есть плюс. Они, может быть, впервые узнавали что-то из-за кулис о том, как делается кино, и потом пытались спроецировать это на их обычную жизнь».



Валерий учится на 4-м курсе ВГИКа. На кинофоруме снимает документальный фильм о волонтерах. В нем, похоже, все герои будут положительными.



Валерий Гаджиев: «Меня привлекло, что волонтеры, несмотря на ужасные погодные условия, остаются энергичными, они все веселые, жизнерадостные, зажигают всех. Мне стало интересно, смогу ли я снять и передать то, как они это делают».



Обо всех секретах кино на фестивале в ходе многочисленных мастер-классов и лекций рассказывают знаменитые режиссеры, сценаристы и художники-постановщики. Завершится кинофорум в день закрытия фестиваля молодежи и студентов.