Лавров: в Москве ожидают переговоров по Сирии в Женеве и Астане

Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпосланник ООН Стаффан де Мистура обсудили обстановку в Сирии.

В ходе беседы Лавров заявил, что Москва рассчитывает на скорейшее возобновление межсирийских переговоров в Женеве и Астане. Новый раунд консультаций намечен на начало ноября. По словам Лаврова, окончательно победить терроризм в регионе можно лишь общими усилиями.



Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Ситуация в Сирии подходит к решающему рубежу в том, что касается достижения окончательных приоритетов в борьбе с терроризмом. Усилиями всех тех, кто борется с ИГИЛ, с „Джебхат ан-Нусрой“ удастся добиться поражения террористов в ключевых направлениях».



С начала операции по уничтожению террористов в свои дома смогли вернуться более миллиона мирных сирийцев. Об этом сообщили в российском центре по примирению. Там добавили, что одной помощи наших специалистов недостаточно, и призвали мировое сообщество объединить усилия для разрешения конфликта в арабской республике.