Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара
    Лавров: в Москве ожидают переговоров по Сирии в Женеве и Астане. Лавров, МИД РФ, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров: в Москве ожидают переговоров по Сирии в Женеве и Астане

    Лавров: в Москве ожидают переговоров по Сирии в Женеве и Астане

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    Лавров: в Москве ожидают переговоров по Сирии в Женеве и Астане

    Лавров: в Москве ожидают переговоров по Сирии в Женеве и Астане

    Лавров: в Москве ожидают переговоров по Сирии в Женеве и Астане

      Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпосланник ООН Стаффан де Мистура обсудили обстановку в Сирии.

      В ходе беседы Лавров заявил, что Москва рассчитывает на скорейшее возобновление межсирийских переговоров в Женеве и Астане. Новый раунд консультаций намечен на начало ноября. По словам Лаврова, окончательно победить терроризм в регионе можно лишь общими усилиями.

      Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Ситуация в Сирии подходит к решающему рубежу в том, что касается достижения окончательных приоритетов в борьбе с терроризмом. Усилиями всех тех, кто борется с ИГИЛ, с „Джебхат ан-Нусрой“ удастся добиться поражения террористов в ключевых направлениях».

      С начала операции по уничтожению террористов в свои дома смогли вернуться более миллиона мирных сирийцев. Об этом сообщили в российском центре по примирению. Там добавили, что одной помощи наших специалистов недостаточно, и призвали мировое сообщество объединить усилия для разрешения конфликта в арабской республике.

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