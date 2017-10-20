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    Подачу электричества в Балтийске восстановят к утру. Калининградская область, аварии в ЖКХ, электростанции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодачу электричества в Балтийске восстановят к утру

    Подачу электричества в Балтийске восстановят к утру

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    Подачу электричества в Балтийске восстановят к утру

    Подачу электричества в Балтийске восстановят к утру

    Подачу электричества в Балтийске восстановят к утру

      Энергетики обещают до утра пятницы ликвидировать аварию на подстанции в Балтийске, где без света остались десятки тысяч человек.

      По данным регионального главка МЧС, причиной сбоя на подстанции «Балтийск» стала неисправность электрооборудования и короткое замыкание. Возгорание произошло в электрощитовой на площади 6 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано.

      Представители компании «Янтарьэнерго» — дочерней компании ПАО «Россети», пообещали восстановить подачу электроэнергии жителям Балтийска к утру пятницы.

      Сообщение пресс-службы компании «Янтарьэнерго»: «Мы берем на себя обязательства все восстановить к утру».

      Напомним, в четверг в 18:38 по местному времени (19:38 по Москве) без электричества остались жители Балтийска и Приморска. Подачу электроэнергии в Приморск восстановили по резервным линиям, а Балтийск остается обесточенным. В пресс-службе Балтийского флота сообщили, что отключение света не отразилось на боеготовности флота. Центральную районную больницу и другие социально важные объекты также переключили на резервные источники электропитания.

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