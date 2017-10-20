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    Погранслужба Украины вернула контроль над частью приватизированной земли на границе с Венгрией. Венгрия, Украина, граница, законодательство, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПогранслужба Украины вернула контроль над частью приватизированной земли на границе с Венгрией

    Погранслужба Украины вернула контроль над частью приватизированной земли на границе с Венгрией

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    Погранслужба Украины вернула контроль над частью приватизированной земли на границе с Венгрией

    Погранслужба Украины вернула контроль над частью приватизированной земли на границе с Венгрией

    Погранслужба Украины вернула контроль над частью приватизированной земли на границе с Венгрией

      Пограничная служба Украины с гордостью сообщила новость, которая звучит слегка абсурдно: в государственную собственность вернули часть границы с Венгрией.

      После того, как стало известно, что Украина вернула в государственную собственность 132 гектара земли на границе с Венгрией, возникает естественный вопрос: а раньше-то госграница в чьей собственности была? Оказывается, в частной.

      Как на днях заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, участок украино-венгерской границы в Закарпатье протяженностью 150 километров «является частным землевладением». И пограничники фактически не имеют туда доступа, по признанию главы ведомства, еще с 1990-х годов. И это при том, что Закарпатье — крайне неспокойный регион в плане контрабанды.

      Общественность была шокирована не только фактом того, что границу, оказывается, никто не охраняет, но и тем, что прокурор увел ее протяженность в минус: длина участка не 150, а чуть более 130 километров.
      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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