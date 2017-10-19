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    Войнова и Шмелева завоевали золото в командном спринте на ЧЕ по велотреку

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    • Фото: Федерация велосипедного спорта России / vk.com
    Войнова и Шмелева завоевали золото в командном спринте на ЧЕ по велотреку

    Войнова и Шмелева завоевали золото в командном спринте на ЧЕ по велотреку

    Войнова и Шмелева завоевали золото в командном спринте на ЧЕ по велотреку
  • Фото: Федерация велосипедного спорта России / vk.com

    • Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева стали победительницами в командном спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке.

    В Берлине на чемпионате Европы по велотреку российские спортсменки опередили команду Германии. Россиянки финишировали с результатом 32,560 секунды. Второе место заняли немки Мириам Вельте и Кристина Фогель (32, 807). Бронзовая награда у сборной Нидерландов (33,180).

    Ранее на чемпионате Европы по велотреку россиянка Евгения Аугустинас (Романюта) стала второй в женской гонке с выбыванием, а мужская сборная завоевала бронзу в командной гонке преследования, напоминает ТАСС.

    Чемпионат Европы в Берлине завершится в воскресенье.

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