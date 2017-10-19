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    У Владимира Этуша украли 28 миллионов

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    У Владимира Этуша украли 28 миллионов

    У Владимира Этуша украли 28 миллионов

    У Владимира Этуша украли 28 миллионов
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Знаменитый актер Владимир Этуш стал жертвой мошенника.

    По предварительным данным, артист в 2013 году передал знакомому 28 миллионов рублей для размещения в швейцарском банке. Позднее Этуш потребовал вернуть ему деньги, но получил отказ, после чего обратился в правоохранительные органы.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», передает «Интерфакс».

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