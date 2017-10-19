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    Легендарная Комиссаржевка отметила юбилей ярким концертом. Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛегендарная Комиссаржевка отметила юбилей ярким концертом

    Легендарная Комиссаржевка отметила юбилей ярким концертом

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    Легендарная Комиссаржевка отметила юбилей ярким концертом

    Легендарная Комиссаржевка отметила юбилей ярким концертом

      Академический драматический театр имени Комиссаржевской празднует 75-летие в Петербурге.

      Прославленный коллектив свой первый спектакль дал в осажденном Ленинграде 18 октября 1942 года. Новый городской, или, как его называли, блокадный театр открылся премьерной постановкой «Русские люди» по пьесе Константина Симонова. Юбилей театр отметил концертом-воспоминанием «Нам 75!». На сцену вышли все службы театра. Артисты рассказывали свои истории под музыку живого оркестра.

      Юбилейная суета за кулисами и встречи однокурсников давали возможность вспомнить каждому, как судьба привела его на эти подмостки. Иван Краско пришел в театр Комиссаржевской после четырех сезонов в БДТ 52 года назад.

      Иван Краско, народный артист России, актер театра им. В. Ф. Комиссаржевской: «Я подготовился по-настоящему. Меня здесь приняли как полноправного артиста и сразу пошли главные роли».
      Анастасия Мельникова, заслуженная артистка России, актриса театра им В. Ф. Комиссаржевской: «Как это пошло звучит театр-дом. Но он родной дом и никуда ты от этого не денешься. И сегодня у родного дома день рождения. И мне бы очень хотелось в 75 лет выглядеть, как мой любимый театр».

      На юбилейном вечере постарались вспомнить все поколения режиссеров и актеров, когда-то служивших в этом театре. Даже само его рождение было знаковым. В блокадном Ленинграде решили собрать коллектив городского театра, основу которого составили артисты радиокомитета, драмы им. Пушкина. И первые спектакли давали в помещении театров комедии и малого оперного.

      Михаил Швыдкой, доктор искусствоведения, театровед, специальный представитель Президента по международному культурному сотрудничеству: «То, что театр родился в 1942 году, делает его историю уникальной. Для культуры рождение такого театра в блокадном Ленинграде сопоставимо со стихами Ольги Берггольц, которые она читала и с Седьмой симфонией Шостаковича».

      На юбилейном вечере зрители могли увидеть всю историю театра сжатую в экспозиционное пространство фойе. Невозможно рассказать обо всех спектаклях театра за 75 лет. Но фотографии, макеты, костюмы и особенно реквизит могут образно показать идеи режиссеров и сценографов, которые творили на этой легендарной сцене. Здесь можно найти даже копию таких царских регалий, как держава шапка Мономаха.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Павла Рыжкова.

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