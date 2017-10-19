В новогодние праздники Тверская улица в Москве станет пешеходной

Тверская улица в центре Москвы впервые станет пешеходной на несколько дней — с 31 декабря по 2 января.
Как сообщили ТАСС в оргкомитете уличных мероприятий «Московские сезоны», Тверскую перекроют от Триумфальной улицы до Манежной площади. Гулять по пешеходной Тверской москвичи и гости столицы смогут 31 декабря, 1 и 2 января.
Добавим, что в этом году на Новый год в Москве появится архитектурно-художественная подсветка более 1,8 тысячи зданий и сооружений, в том числе мостов, эстакад и памятников, а также 50 масштабных световых арт-объектов.
Новогодние мероприятия пройдут на 70 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». По предварительным оценкам, фестиваль принесет столичному бюджету более 5 млрд рублей налоговых доходов.
Добавим, что в этом году на Новый год в Москве появится архитектурно-художественная подсветка более 1,8 тысячи зданий и сооружений, в том числе мостов, эстакад и памятников, а также 50 масштабных световых арт-объектов.
Новогодние мероприятия пройдут на 70 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». По предварительным оценкам, фестиваль принесет столичному бюджету более 5 млрд рублей налоговых доходов.
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