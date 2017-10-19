Пострадавший в ДТП пассажир «Яндекс.Такси» потерял здоровье и не получил компенсаций от перевозчика

Попавший в аварию по вине водителя «Яндекс.Такси» Дмитрий Добкин оказался один на один со своей бедой. Оказывается, заказав машину через популярное мобильное приложение, агрегатор не отвечает за безопасность пассажиров.

Петербуржец Дмитрий Добкин уже несколько месяцев пытается добиться справедливости. 28 июня он попал в серьезное ДТП по вине водителя «Яндекс.Такси». Вызвав машину с помощью мобильного приложения, он был уверен в своей безопасности.



Но спустя некоторое время водитель уснул за рулем и врезался в гранитную набережную. Таксист погиб на месте, а Дмитрий до сих пор не восстановил здоровье и не смог добиться компенсации от перевозчика.



Этот частный петербургский случай вскрыл глобальную проблему. В эпоху тотального Интернета и перехода на мобильные приложения сложно найти ответственного за безопасность при перевозке пассажира.



Корреспондент НТВ Мария Сапожникова оценила риски и узнала о новых законопроектах.



28 июня жизнь Дмитрия разделилась на до и после поездки на такси. В тот вечер с товарищем он обсуждал успешный проект.



Дмитрий Добкин, пострадавший пассажир такси: «Помню, как сел в машину, моргнул глазами и уже лежу в больнице и на меня уже близкие смотрят».



Четыре дня комы и страшные кадры аварии, которые уже на утро были в Сети. Но близкие только к вечеру с трудом выяснят, где он. Водитель погиб на месте, в официальных сводках будет сказано: на скорости 90 километров в час уснул за рулем. Виновным признали погибшего таксиста, поэтому в возбуждении уголовного дела родным пострадавшего отказали.



Людмила Мороз, мать пострадавшего Дмитрия Добкина: «На тот момент врачи сказали, что даже не могут дать 2 процентов на то, что он выживет».



Успешный предприниматель и молодой отец пока не может вернуться на работу. То, что Дмитрий ходит и говорит, это уже чудо.



Дмитрий Добкин, пострадавший пассажир такси: «Сейчас я выгляжу отлично по сравнению с тем, что было. Мне вставили железную челюсть, нос, глазницы из титана, пять пластин. Я слабо соображал, что происходит. Чувствовал просто боль».



Вызывая такси, Дмитрий надеялся на популярное имя компании и требовал именно брендированную машину. И только когда случилась трагедия, выяснилось, что не надо верить надписям на кузове.



Из переписки редакции программы «Сегодня в Санкт-Петербурге с пресс-службой компании „Яндекс.Такси“»: «„Яндекс.Такси“ сотрудничает только с таксопарками. У нас нет своих водителей и своих машин <...> За безопасность пассажира во время поездки отвечает перевозчик. „Яндекс.Такси“ перевозчиком не является».



Оказалось, что между популярной компанией и заказчиком услуги длинная цепочка. На самом деле, пассажира везет посредник. Чтобы проверить схему, сами вызываем популярное такси вместе с самым дотошным пассажиром Петербурга — экспертом Александром Холодовым.



По сути за громким брендом скрываются малоизвестные компании. В приложении — список из нескольких десятков партнеров. Какой из них приедет именно на ваш заказ — всегда сюрприз. После оплаты поездки требуем у водителя квитанцию.



Александр Холодов, автоэксперт: «Водитель не очень четко знает, где он работает. Говорит, что работает в „Яндексе“, на автомобиле все опознавательные знаки „Яндекса“. Но при этом автомобиль фактически принадлежит какому-то другому юрлицу. Фирма зарегистрирована в Петербурге, разрешение на работу имеет в Ленобласти. Если вдруг что-то произойдет, то кому предъявлять претензии непонятно».



После серьезной аварии в Москве с такси, вызванном через приложение, депутат Государственной думы Сергей Жигарев внес поправку. При регистрации водителя в системе страхование ответственности перед пассажиром станет обязательным пунктом. Мотивом послужила похожая ситуация. Правда, там водитель скрылся с места ДТП. Но также никто не понес ответственности за травмы клиента.



Сергей Жигарев, депутат Государственной думы РФ: «Сейчас ответственность, как мы считаем, будет выглядеть следующим образом. Агрегатор не будет регистрировать такси у себя в системе и предоставлять услуги по поиску заказов до тех пор, пока туда не добавится документ о том, что пассажиры в этой машине будут застрахованы».



За четыре месяца после аварии на связь с семьей Дмитрия никто из официальных представителей транспортной компании не вышел. Некий Владимир предложил деньги на реабилитацию, но до этого Дмитрию еще далеко. Ему срочно нужно провести еще несколько операций. Правда, в разговоре с НТВ таинственный благодетель любую связь с таксопарком отрицает.



«Владимир»: «Я не могу вам сказать, какую компанию представляю. Я альтруист, я людям помогаю. Я был там, всё видел. Я сделал всё для того, чтобы они по страховому полису получили деньги и оплатили реабилитацию. К компании „Таксопарк“ я отношения не имею».



Пока ответственный не найден пострадавший Дмитрий стремительно теряет зрение, слух и память. У него слишком серьезная травма головы. Срочно необходимы операции. А от компании перевозчика пока он получил только 90 рублей на карточку за неиспользованную поездку.