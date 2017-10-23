Михаил Котюков: мы нормализовали практику использования научного флота. Эксклюзив НТВ

Обеспечить российским ученым зарплату в 200 процентов от средней по региону — задача сложная, но, кроме прочего, важно понимать, что речь не идет об уравниловке. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ заявил глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков. Мы публикуем полную видеоверсию его интервью программе «Поздняков».

«Люди должны понимать, при каких условиях они будут рассчитывать на какой уровень оплаты труда. Поэтому здесь и 200% не потолок. Система допускает, что у сотрудников, которые работают существенно интенсивнее, выше общепринятых норм, зарплата может быть и выше. Но, собственно, она же допускает и обратное, что у тех, кто до каких-то уровней, принятых в коллективе, пока не дотягивают в силу разных причин, зарплата может быть и ниже».



В этом году, по словам Котюкова, зарплата научного работника в среднем по стране за три года выросла на 40% и в денежном выражении составляет 52 тысячи рублей.



В условиях санкций покупка импортной технологии под ключ — призрачное благополучие, которое может очень быстро завершиться, рассказал Котюков. Поэтому Россия сегодня предпринимает активные усилия по развитию научных исследований для агропромышленного комплекса.



«Мы понимаем, что по ряду сельскохозяйственных направлений, культур зависимость от импортных материалов и технологий очень велика. По некоторым показателям даже более чем 90%. Вот, например, семян сахарной свеклы у нас, как говорят специалисты, там от 1 до 3% процентов всего лишь тех семян, которые не просто произведены в России, а произведены из российских исходно генетических материалов».



Что касается научного приборостроения, то, по словам главы ФАНО, сегодня уже часть позиций удается закрывать собственными наработками, которые достаточно конкурентны по качеству и по цене по сравнению с импортными аналогами.



Котюков также прокомментировал данные о среднем износе и возрасте судов морского научно-исследовательского флота России. По его словам, их состояние не приведет к тому, что страна в ближайшие годы прекратит свою научную деятельность на море.



«Мы провели консолидацию флота, мы провели его инвентаризацию, был оценен как раз тот ресурс, который еще суда могут работать. Мы смогли под эту программу привлечь существенное дополнительное финансирование. Я могу сказать, что мы сегодня в год имеем порядка миллиарда рублей. Вот когда мы принимали это хозяйство, эта цифра была примерно в 4 раза меньше. Соответственно, один корабль работал в год всего лишь примерно 28 суток».



По словам Котюкова, на сегодняшний день существует перспективная программа того, как этот флот будет использоваться и развиваться, какие новые суда будут строиться. Принципиально важным считается минимизировать «холостое» использование столь сложного оборудования и обеспечить безбарьерный доступ к нему исследователей.