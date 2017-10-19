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Владимир Путин на сессии клуба «Валдай»

    В Госдуме заявили о «коллапсе» русского языка

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    В Госдуме заявили о «коллапсе» русского языка

    В Госдуме заявили о «коллапсе» русского языка

    В Госдуме заявили о «коллапсе» русского языка

    Депутат Госдумы заявил, что ни один язык так быстро не исчезал с лица земли, как русский.

    По словам Леонида Слуцкого, на рубеже 80-х и 90-х годов на русском в мире говорили 350 миллионов человек. Сегодня же число русскоговорящих сократилось до 270 миллионов.

    Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам: «Ничтожный в историческом масштабе отрезок времени — и минус 80 миллионов человек. Ни один язык за последнее столетие так быстро не исчезал с лица планеты, как русский».

    По словам народного избранника, охарактеризовать ситуацию можно понятием из астрономии — «коллапс», передает РИА Новости.

    Кроме того, Слуцкий заявил, что в крупнейших русских диаспорах молодежь говорит по-русски плохо и только для родителей.

    Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам: «Они уже считают себя частичкой другого, как правило, англо-саксонского мира. Это страшно, поскольку русский мир должен остаться знаковым».

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