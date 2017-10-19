Актер из фильма «Табор уходит в небо» попал в реанимацию

Заслуженный артист России Дмитрий Бузылев попал в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.
Об этом агентству «Москва» сообщила супруга артиста Наталья Бузылева. По ее словам, Бузылева госпитализировали из-за прободной язвы желудка, сейчас он находится в реанимации.
Наталья Бузылева: «Дмитрий Михайлович был доставлен в больницу еще 13 октября, у него обнаружили прободную язву и сразу сделали операцию. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое. Ему сняли аппарат, и он сейчас дышит самостоятельно, но остается в реанимации. У него были боли, и мы даже не знали от чего, раньше у него никогда не было проблем с желудком».
Супруга актера добавила, что не раз предлагала мужу пройти обследование, однако он отказывался. Женщина отметила, что в последнее время Бузылев много работал и готовился к конференции Союза писателей, после которой и планировал пойти к врачу.
При этом Бузылева с сожалением отметила, что, пока актер находится в больнице, никто из его коллег не сделал семье ни одного звонка.
60-летний Дмитрий Бузылев — советский и российский актер театра и кино, поэт, композитор, сценарист, а также исполнитель цыганских песен и романсов в советских и российских фильмах. В 1997 году получил звание Заслуженного артиста России. Сыграл в фильмах «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Сибириада», «Тегеран-43», «Жестокий романс», «Очи черные» и «Сибирский цирюльник».
Наталья Бузылева: «Дмитрий Михайлович был доставлен в больницу еще 13 октября, у него обнаружили прободную язву и сразу сделали операцию. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое. Ему сняли аппарат, и он сейчас дышит самостоятельно, но остается в реанимации. У него были боли, и мы даже не знали от чего, раньше у него никогда не было проблем с желудком».
Супруга актера добавила, что не раз предлагала мужу пройти обследование, однако он отказывался. Женщина отметила, что в последнее время Бузылев много работал и готовился к конференции Союза писателей, после которой и планировал пойти к врачу.
При этом Бузылева с сожалением отметила, что, пока актер находится в больнице, никто из его коллег не сделал семье ни одного звонка.
60-летний Дмитрий Бузылев — советский и российский актер театра и кино, поэт, композитор, сценарист, а также исполнитель цыганских песен и романсов в советских и российских фильмах. В 1997 году получил звание Заслуженного артиста России. Сыграл в фильмах «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Сибириада», «Тегеран-43», «Жестокий романс», «Очи черные» и «Сибирский цирюльник».
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