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Владимир Путин на сессии клуба «Валдай»

    Актер из фильма «Табор уходит в небо» попал в реанимацию

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    • Кадр из фильма "Табор уходит в небо", Мосфильм, 1976г., реж. Эмиль Лотяну
    Актер из фильма «Табор уходит в небо» попал в реанимацию

    Актер из фильма «Табор уходит в небо» попал в реанимацию

    Актер из фильма «Табор уходит в небо» попал в реанимацию
  • Кадр из фильма "Табор уходит в небо", Мосфильм, 1976г., реж. Эмиль Лотяну

    • Заслуженный артист России Дмитрий Бузылев попал в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.

    Об этом агентству «Москва» сообщила супруга артиста Наталья Бузылева. По ее словам, Бузылева госпитализировали из-за прободной язвы желудка, сейчас он находится в реанимации.

    Наталья Бузылева: «Дмитрий Михайлович был доставлен в больницу еще 13 октября, у него обнаружили прободную язву и сразу сделали операцию. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое. Ему сняли аппарат, и он сейчас дышит самостоятельно, но остается в реанимации. У него были боли, и мы даже не знали от чего, раньше у него никогда не было проблем с желудком».

    Супруга актера добавила, что не раз предлагала мужу пройти обследование, однако он отказывался. Женщина отметила, что в последнее время Бузылев много работал и готовился к конференции Союза писателей, после которой и планировал пойти к врачу.

    При этом Бузылева с сожалением отметила, что, пока актер находится в больнице, никто из его коллег не сделал семье ни одного звонка.

    60-летний Дмитрий Бузылев — советский и российский актер театра и кино, поэт, композитор, сценарист, а также исполнитель цыганских песен и романсов в советских и российских фильмах. В 1997 году получил звание Заслуженного артиста России. Сыграл в фильмах «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Сибириада», «Тегеран-43», «Жестокий романс», «Очи черные» и «Сибирский цирюльник».

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