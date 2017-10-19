Во Владивосток прибыл отряд кораблей индийских ВМС

В приморской столице сегодня встретили отряд ВМС Индии. Экипажи боевых кораблей присоединились к уже прибывшим во Владивосток сухопутным и военно-воздушным силам страны.

Торжественное приветствие иностранных гостей состоялась на 33-м причале Корабельной набережной. На церемонии с речью выступили заместитель командующего Тихоокеанского флота по работе с личным составом, контр-адмирал Анатолий Зелинский и командующий Восточным флотом ВМС Индии, контр-адмирал Бисваджит Дасгупта. По старой русской традиции гостей встречали с хлебом и солью.



Совместные международные учения России и Индии проводятся с 2003 года, но впервые маневры «Индра» пройдут по единому замыслу, одновременно в море, на земле и в воздухе. Тренировки спланированы с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.