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Владимир Путин на сессии клуба «Валдай»
    Во Владивосток прибыл отряд кораблей индийских ВМС. Владивосток, Индия, армии мира, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Владивосток прибыл отряд кораблей индийских ВМС

    Во Владивосток прибыл отряд кораблей индийских ВМС

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    Во Владивосток прибыл отряд кораблей индийских ВМС

    Во Владивосток прибыл отряд кораблей индийских ВМС

    Во Владивосток прибыл отряд кораблей индийских ВМС

      В приморской столице сегодня встретили отряд ВМС Индии. Экипажи боевых кораблей присоединились к уже прибывшим во Владивосток сухопутным и военно-воздушным силам страны.

      Торжественное приветствие иностранных гостей состоялась на 33-м причале Корабельной набережной. На церемонии с речью выступили заместитель командующего Тихоокеанского флота по работе с личным составом, контр-адмирал Анатолий Зелинский и командующий Восточным флотом ВМС Индии, контр-адмирал Бисваджит Дасгупта. По старой русской традиции гостей встречали с хлебом и солью.

      Совместные международные учения России и Индии проводятся с 2003 года, но впервые маневры «Индра» пройдут по единому замыслу, одновременно в море, на земле и в воздухе. Тренировки спланированы с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

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