Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
Онлайн на сайте
Владимир Путин на сессии клуба «Валдай»
    В Перу наркодельцы научились делать кокаиновые трубы и обманывать собак. Перу, контрабанда, наркотики и наркомания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Перу наркодельцы научились делать кокаиновые трубы и обманывать собак

    В Перу наркодельцы научились делать кокаиновые трубы и обманывать собак

    комментировать
    В Перу наркодельцы научились делать кокаиновые трубы и обманывать собак

    В Перу наркодельцы научились делать кокаиновые трубы и обманывать собак

    В Перу наркодельцы научились делать кокаиновые трубы и обманывать собак

      Необычный способ транспортировки запрещенных веществ придумали наркоторговцы из Перу. Они подошли к работе с креативом, чем удивили местных полицейских и весь мир.

      На складе в пригороде Лимы изъяли трубы, сделанные из некого синтетического материала с добавлением кокаина. Химические примеси отбивали запах, поэтому служебные собаки не могли ничего учуять.

      Наркотик переправлялся в Мексику, где преступники рассчитывали доставить трубы в свои лаборатории и снова выделить запрещенное вещество. Всего торговцы перевозили более тонны кокаина. Теперь эта партия пойдет на уничтожение.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru