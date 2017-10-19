В Перу наркодельцы научились делать кокаиновые трубы и обманывать собак

Необычный способ транспортировки запрещенных веществ придумали наркоторговцы из Перу. Они подошли к работе с креативом, чем удивили местных полицейских и весь мир.

На складе в пригороде Лимы изъяли трубы, сделанные из некого синтетического материала с добавлением кокаина. Химические примеси отбивали запах, поэтому служебные собаки не могли ничего учуять.



Наркотик переправлялся в Мексику, где преступники рассчитывали доставить трубы в свои лаборатории и снова выделить запрещенное вещество. Всего торговцы перевозили более тонны кокаина. Теперь эта партия пойдет на уничтожение.