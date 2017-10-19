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    На Урале жертва дворника-убийцы искала спасение в Instagram

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    На Урале жертва дворника-убийцы искала спасение в Instagram

    На Урале жертва <nobr>дворника-убийцы</nobr> искала спасение в Instagram

    В Екатеринбурге дворник во время ссоры зарезал свою знакомую — 20-летнюю девушку.

    Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел на улице Лучистой. Мужчина, работавший дворником в том же районе, по неизвестной причине зашел в квартиру жертвы. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого девушка схватила нож и попыталась припугнуть гостя. Однако он выхватил орудие и нанес жертве три удара в грудь. В результате полученных травм девушка скончалась.

    Как рассказал знакомый погибшей, во время ссоры девушка пыталась позвать на помощь. Она написала сообщение «Помогите» в своем Instagram. «Но никто не успел», — сказал молодой человек.

    Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении жестокого преступления. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», обстоятельства случившегося устанавливаются.


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