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    Глава «Газпром-медиа» призвал молодежь правильно работать с информацией. Газпром-медиа, молодежь, СМИ, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава «Газпром-медиа» призвал молодежь правильно работать с информацией

    Глава «Газпром-медиа» призвал молодежь правильно работать с информацией

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    Глава «Газпром-медиа» призвал молодежь правильно работать с информацией

    Глава <nobr>«Газпром-медиа»</nobr> призвал молодежь правильно работать с информацией

      Термин «средства массовой информации» теряет свое значение и умирает. Таким мнением на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи поделился глава холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко. По его словам, все дело в том, что немассовых средств информации в современном мире не осталось.

      Каждый пользователь Интернета регулярно публикует материалы, способные стать сверхпопулярными. Любое сообщение в мессенджере, соцсети или сетевом дневнике может привлечь внимание крупных медиаресурсов, поэтому, считает Чернышенко, особенно важно уметь правильно работать с информацией.

      Дмитрий Чернышенко, генеральный директор холдинга «Газпром-медиа»: «Создаются так называемые fake news, то есть неправдивая информация. Поэтому наша молодежь должна прежде всего обладать тем, что называется experience of choices — опыт выбора. То есть они должны отличать правдивую информацию от неправдивой и сами быть ответственными за ту информацию, которую они распространяют».

      Чернышенко подчеркнул, что на фестиваль в Россию приехала самая активная часть жителей планеты. Именно ей предстоит выстроить такие правила игры, чтобы все достижения прогресса последних лет пошли людям на пользу, а не причинили вред.

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