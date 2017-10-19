В Германии открылся первый бордель с секс-куклами

В Германии открылся необычный бордель с силиконовыми жрицами любви.
Заведение, которое решили назвать BorDoll, появилось в Дортмунде. Посетителям предлагают провести время в компании одной из 11 силиконовых кукол. Один час обойдется в 80 евро, желающим же провести с куклой 12 часов придется выложить 650 евро.
Создатели обещают своим клиентам встречу с «настоящими женщинами мечты», готовыми воплотить любую фантазию.
Также посетителям обещают полный комфорт и анонимность. При этом отмечается, что после использования куклы тщательно дезинфицируются.
Надо сказать, что проституция в Германии официально разрешена. Годовой оборот этого бизнеса составляет около 6 млрд евро.
Создатели обещают своим клиентам встречу с «настоящими женщинами мечты», готовыми воплотить любую фантазию.
Также посетителям обещают полный комфорт и анонимность. При этом отмечается, что после использования куклы тщательно дезинфицируются.
Надо сказать, что проституция в Германии официально разрешена. Годовой оборот этого бизнеса составляет около 6 млрд евро.
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