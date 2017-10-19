Телеканал НТВ покажет «Малую землю» Александра Устюгова и Анны Уколовой

22 октября, в воскресенье, состоится премьера нового авторского проекта известного журналиста и ведущего, многократного Лауреата национальной телевизионной премии «ТЭФИ» Сергея Майорова. «Малая земля» — телевизионный документальный цикл, каждый эпизод которого заключает в себе остросюжетное и эмоциональное путешествие в прошлое, где берет начало
по-своему уникальная биография каждого из героев.
В премьерном выпуске телезрители НТВ смогут посетить родину популярного актера Александра Устюгова и известной актрисы Анны Уколовой, а также узнать, что общего между поселком-передовиком Сборный Сызранского района и казахстанским Экибастузом — городом угля и шахт.
Вместе со звездой сериала «Ментовские войны» Александром Устюговым телезрители смогут прогуляться по местам его детства и юности, которые прошли в далеком городе Экибастуз. «Малую землю» Устюгова без труда можно найти в Книге рекордов Гиннеса — крупнейший в мире угольный карьер под Экибастузом виден даже из космоса! Актер вернется туда, где когда-то трудился слесарем и прикоснется к своему рабочему станку. Он расскажет о первом появлении на «большой сцене» — роль жабы в спектакле Дома Культуры «Онер» ему предложил режиссер, который сильно впечатлился акробатическими способностями юного таланта. В увлекательном путешествии Александру удастся с головой окунуться в атмосферу прошлого: он заглянет в старую квартиру детства, поведает о суровых нравах тех времен и даже станет спарринг-партнером призера казахстанского чемпионата по борьбе. А также расскажет о создании музыкальной группы «Экибастуз» и песнях, посвящённых Афганской войне.
Анна Уколова пригласит на радушное застолье, гостями которого будут не только самые близкие люди актрисы — мать и сын, — но и знакомые с девства любимые соседи. Звезда российского театра и кино признается: когда энергия подходит к концу, она или ходит в цирк, или отправляется на свою малую родину. Вернувшись в дорогие сердцу места, Анна откровенно расскажет о тяжелом рождении в степях и назовет причину, по которой называет маму по имени. Актриса покажет советское пианино «Ласточка», которое некогда было гордостью целого поселка, а также споет песни любимого барда. Поселок Сборный располагается на горе, над легендарной федеральной трассой М5 — его самая известная землячка расскажет, почему эту трассу некогда окрестили дорогой смерти. Помимо этого, Анна поиграет в баскетбол и заглянет в местный Дом культуры, который украшает доска почета со словами «Уколова — гордость села». Напоследок, перед возвращением в шумную столицу, актриса зайдет в баню к соседу — на последний остров спокойствия перед погружением в плотный график.
В рамках документального цикла «Малая земля» самые известные и самые популярные артисты, актеры, телеведущие и спортсмены впервые позволят заглянуть туда, куда никого не пускали, и покажут свою «малую землю» такой, какой её не знает больше никто. Зрители НТВ станут свидетелями трогательных встреч знаменитостей с близкими и друзьями, которые на протяжении многих лет ждали их возвращения. Проект «Малая земля» предоставит каждому уникальную возможность побывать в гостях у прошлого, вернуться в детство своих кумиров.
Премьера документального цикла «Малая земля» состоится 22 октября, в воскресенье, в 13:05 на НТВ.
Вместе со звездой сериала «Ментовские войны» Александром Устюговым телезрители смогут прогуляться по местам его детства и юности, которые прошли в далеком городе Экибастуз. «Малую землю» Устюгова без труда можно найти в Книге рекордов Гиннеса — крупнейший в мире угольный карьер под Экибастузом виден даже из космоса! Актер вернется туда, где когда-то трудился слесарем и прикоснется к своему рабочему станку. Он расскажет о первом появлении на «большой сцене» — роль жабы в спектакле Дома Культуры «Онер» ему предложил режиссер, который сильно впечатлился акробатическими способностями юного таланта. В увлекательном путешествии Александру удастся с головой окунуться в атмосферу прошлого: он заглянет в старую квартиру детства, поведает о суровых нравах тех времен и даже станет спарринг-партнером призера казахстанского чемпионата по борьбе. А также расскажет о создании музыкальной группы «Экибастуз» и песнях, посвящённых Афганской войне.
Анна Уколова пригласит на радушное застолье, гостями которого будут не только самые близкие люди актрисы — мать и сын, — но и знакомые с девства любимые соседи. Звезда российского театра и кино признается: когда энергия подходит к концу, она или ходит в цирк, или отправляется на свою малую родину. Вернувшись в дорогие сердцу места, Анна откровенно расскажет о тяжелом рождении в степях и назовет причину, по которой называет маму по имени. Актриса покажет советское пианино «Ласточка», которое некогда было гордостью целого поселка, а также споет песни любимого барда. Поселок Сборный располагается на горе, над легендарной федеральной трассой М5 — его самая известная землячка расскажет, почему эту трассу некогда окрестили дорогой смерти. Помимо этого, Анна поиграет в баскетбол и заглянет в местный Дом культуры, который украшает доска почета со словами «Уколова — гордость села». Напоследок, перед возвращением в шумную столицу, актриса зайдет в баню к соседу — на последний остров спокойствия перед погружением в плотный график.
В рамках документального цикла «Малая земля» самые известные и самые популярные артисты, актеры, телеведущие и спортсмены впервые позволят заглянуть туда, куда никого не пускали, и покажут свою «малую землю» такой, какой её не знает больше никто. Зрители НТВ станут свидетелями трогательных встреч знаменитостей с близкими и друзьями, которые на протяжении многих лет ждали их возвращения. Проект «Малая земля» предоставит каждому уникальную возможность побывать в гостях у прошлого, вернуться в детство своих кумиров.
Премьера документального цикла «Малая земля» состоится 22 октября, в воскресенье, в 13:05 на НТВ.
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