В Петербурге СОБР Росгвардии сорвал планы грабителей

На проспекте Ветеранов со стрельбой удалось предотвратить ограбление ювелирного салона.

Как сообщают СМИ, сегодня около 11:30 в Красносельском районе трое грабителей ворвались в ювелирный магазин на проспекте Ветеранов, 97. Неизвестные в масках нейтрализовали охрану, разбили витрину и начали доставать оттуда лотки с драгоценностями.



В этот момент на место уже оперативно прибыли бойцы Росгвардии. Один из преступников начал стрелять из травматики, однако СОБР благополучно задержал бандитов. Жертв и пострадавших нет.



Известно, что грабителями оказались выходцы с Северного Кавказа. По данным «Фонтанки», сразу после ограбления налетчики планировали уехать из Петербурга, так как при себе имели авиабилеты на 19 октября. Кроме того, оперативники уголовного розыска готовили эту операцию несколько месяцев.