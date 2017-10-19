Москвичка потребовала от службы такси 60 млн рублей за травму в ДТП

Женщина предъявила московской службе такси многомиллионный иск за травму в ДТП, которое произошло по вине водителя.
Москвичка Елена Гращенкова предъявила иск на 60 млн рублей к одному из московских таксопарков. Женщина серьезно пострадала в ДТП, произошедшем по вине извозчика. На ее лечение и реабилитацию ушло около 600 тысяч рублей, и теперь она требует компенсации от службы такси.
Компания от обвинений открещивается, но приняла решение уволить шофера. Он получил условный срок за нарушение ПДД, но впоследствии снова устроился водителем такси. Гращенкова уверена, что в службах такси невнимательно относятся к выбору сотрудников, а пассажир не застрахован от несчастных случаев.
По сути, судебный процесс Гращенковой — попытка поднять глобальную проблему. Пассажир самолета, поезда, автобуса, метро автоматически получает страховку жизни и здоровья, покупая билет. И лишь легковое такси — исключение из этого правила. Аварии с участием такси случаются часто. Так, в аварии с такси погибла актриса Марина Голуб. Обычно в таких случаях в аварии обвиняют водителей, а с организациями никто не судится.
Во многих городах мира пассажиры такси получают страховку. Недавно и в Москве одна из крупных диспетчерских служб в качестве эксперимента начала страховать клиентов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
Компания от обвинений открещивается, но приняла решение уволить шофера. Он получил условный срок за нарушение ПДД, но впоследствии снова устроился водителем такси. Гращенкова уверена, что в службах такси невнимательно относятся к выбору сотрудников, а пассажир не застрахован от несчастных случаев.
По сути, судебный процесс Гращенковой — попытка поднять глобальную проблему. Пассажир самолета, поезда, автобуса, метро автоматически получает страховку жизни и здоровья, покупая билет. И лишь легковое такси — исключение из этого правила. Аварии с участием такси случаются часто. Так, в аварии с такси погибла актриса Марина Голуб. Обычно в таких случаях в аварии обвиняют водителей, а с организациями никто не судится.
Во многих городах мира пассажиры такси получают страховку. Недавно и в Москве одна из крупных диспетчерских служб в качестве эксперимента начала страховать клиентов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
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